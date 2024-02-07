Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Hadiri Tabrak Prof di Pos Bloc Jakarta Hari Ini

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:21 WIB
Mahfud MD Hadiri Tabrak Prof di Pos Bloc Jakarta Hari Ini
Tabrak Prof bersama Mahfud MD di Pos Bloc Jakarta (Foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri langsung diskusi mingguan bersama anak muda bertajuk 'Tabrak Prof' di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Kedatangan Mahfud lantas mendapatkan sambutan hangat dari para tamu undangan yang hadir. Mereka menyerbu Mahfud ketika dirinya mulai memasuki Pos Bloc, untuk sekedar berjabat tangan ataupun ingin berfoto bersama.

 BACA JUGA:

Mahfud yang nengenakan jaket bomber hijau itu yang berisikan border progam-program unggulan dari Ganjar-Mahfud itu lantas memberikan senyuman pada sambutan hangat yang diberikan oleh para anak-anak muda yang hadir.

Tabrak Prof merupakan forum diskusi isu-isu politik, hukum, keamanan, dan sosial dan sebagaimana bersama Mahfud MD. Para hadirin bebas bertanya apapun kepada cawapres nomor urut 3 itu.

Saat tiba pada 19.40 WIB, Mahfud pun langsung duduk diskusi bersama para hadirin. Hingar bingar kehangatan dan kedekatan Mahfud pun begitu terasa.

(Salman Mardira)

      
