Mahfud MD: Bansos Itu Kebijakan Negara, Bukan Hadiah dari Presiden!

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan jika bansos merupakan sebuah kebijakan negara dan bukan hadiah dari presiden.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat dirinya ditanya oleh salah satu anak muda soal pandangannya mengenai bansos yang dipolitisasi oleh pemerintah negara, dalam acara diskusi 'Tabrak Prof' yang berlangsung di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

"Politisasi Bansos, saya sampaikan dulu bahwa bansos itu adalah kebijakan negara bukan hadiah dari presiden," kata Mahfud.

