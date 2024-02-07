Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Ajak Warga Jaga TPS pada 14 Februari: Jangan Sampai Dicurangi!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |22:13 WIB
Siti Atikoh (Foto : Istimewa)
CILEGON - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengaku sangat bersyukur bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Banten khususnya yang berada di Merak, Cilegon, Rabu (7/2/2024).

Pertemuan itu berlangsung di sebuah lapangan di Jalan Pelabuhan Merak. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi, Caleg DPRD Kota Cilegon dari PDIP, Amin P. Napitipulu serta seribuan kader dan simpatisan PDIP.

Dalam kesempatan itu, Atikoh mengingatkan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Ia mengatakan yakin pada warga Cilegon yang tak goyah dengan keyakinan pilihan mereka.

"Saya yakin di sini kader militan. Tadi ketika ditantang Pak Ade dan Pak Amin, siap. Apakah diberi sembako akan goyah? Tidak. Itu menunjukkan kader militan,” kata Atikoh dalam sambutannya.

Mantan wartawati ini pun mengajak seluruh masyarakat sama-sama menjaga TPS dan suara masing-masing usai melakukan coblosan. Termasuk, ketika dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS hingga Kecamatan.

Atikoh mengimbau masyarakat untuk tak lengah agar menjaga barisan TPS agar tak ada kecurangan atau tindakan kejahatan apapun yang dapat menjatuhkan Paslon 03.

"Tadi disampaikan, jangan sampai kita lengah, pertama kita harus memelototi yang sudah dicoblos, kita lihat, kalau itu punya kita, jangan sampai itu nanti dicurangi, nyoblosnya didobel,” ungkap Atikoh.

“Kemudian penghitungan, penghitungannya harus dipelototi juga," tambahnya.

