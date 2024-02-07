Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Dukungan Barisan Jenderal, Ganjar Pranowo: Bapak Saya Pasti Bangga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |22:35 WIB
Dapat Dukungan Barisan Jenderal, Ganjar Pranowo: Bapak Saya Pasti Bangga
Barisan jenderal dukung Ganjar-Mahfud (Foto : Istimewa)
A
A
A

KARANGANYAR – Calon presiden 2024 nomor urut 03 Ganjar Pranowo tak bisa menutupi rasa harunya. Ia sempat beberapa kali terbata saat menceritakan sosok ayahnya di hadapan para jenderal dan keluarga besar purnawirawan TNI-Polri yang mendeklarasikan dukungan padanya.

Hal itu diungkap Ganjar saat menyampaikan sambutan di acara deklarasi keluarga besar purnawirawan TNI Polri di The Tjolomadoe Karanganyar, Rabu (7/2/2024).

Dalam acara itu, hadir Mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) S. Bimantoro, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, Jenderal Polisi (P) Drs. Roesdihardio, Komjen Pol (P) Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol (P) Luki Hermawan, Laksma TNI (Purn.) Dr. Agus Setiadji, Kombes Pol (P) Ibu Roesdihardi, Irjen Pol (P) Drs. Suparman dan puluhan jenderal lainnya.

"Hari ini perasaan saya campur aduk antara bangga dan terharu. Anak seorang Letnan Satu bisa duduk bersama dan didukung para jenderal. Saya yakin, bapak saya bangga melihat ini di sana," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan, sang ayah, S Pamudji adalah seorang polisi berpangkat Letnan Satu. Ia pun menceritakan, betapa sulit kehidupan keluarganya saat itu.

Di tengah momen ini, Ganjar yakin sosok sang ayah bisa bangga menyaksikan apa yang dilakukannya dan berkumpul bersama para jenderal yang mendukung penuh dirinya.

"Bapak saya bukan jenderal, beliau hanya polisi berpangkat Letnan Satu. Dan saya yakin, kalau beliau masih ada, betapa bangganya beliau melihat anaknya bisa bersama para jenderal seperti saat ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ganjar pun berbagi cerita tentang sosok sang ayah di mata dirinya. Ia dididik dengan disiplin yang tinggi, hidup sederhana tanpa kemewahan.

Telusuri berita news lainnya
