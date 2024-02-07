Advertisement
MEGAPOLITAN

Antisipasi TPS Rawan Banjir, BPBD DKI Bakal Terjunkan Tim Reaksi Cepat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:49 WIB
Antisipasi TPS Rawan Banjir, BPBD DKI Bakal Terjunkan Tim Reaksi Cepat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bakal mengerahkan tim reaksi cepat (TRC) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir jelang Pemilu 2024.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengungkapkan, hal itu dilakukan guna mencegah adanya gangguan dalam pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.

"Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC telah melakukan koordinasi dengan para lurah," kata Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Isnawa menjelaskan, koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir.

Selain itu, untuk data pemetaan lokasi rawan banjir pihaknya masih berkoordinasi dan menggunakan data TPS rawan banjir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

"KPU DKI telah memetakan ada sebanyak 2.841 TPS dari 30.766 TPS yang ada dilokasi rawan banjir," ujarnya.

Diketahui, BPBD DKI juga menyiagakan 267 petugas penanggulangan bencana/TRC untuk mengantisipasi banjir. Personel tersebut ditempatkan di setiap kelurahan untuk mempercepat koordinasi penanganan bencana.

"Kami sudah punya TRC jumlahnya 267," kata Isnawa.

