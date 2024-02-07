Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Ciampea Bogor, Juru Parkir Kena Sabetan Sajam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |08:09 WIB
Tawuran di Ciampea Bogor, Juru Parkir Kena Sabetan Sajam
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Aksi tawuran terjadi di Jalan Raya Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Satu orang juru parkir ikut terluka dalam kejadian ini.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok orang yang tengah tawuran di tengah jalan yang sepi. Mereka terlihat tampak berlarian saling serang, tetapi ada juga yang menaiki motor.

Tak hanya senjata tajam, mereka juga menggunakan kembang api untuk menyerang lawannya. Belum diketahui pihak yang terlibat dalam tawuran ini, hanya saja dinarasikan terdapat pria yang diduga juru parkir turut terluka karena berusaha melerai tawuran.

"Tawuran pemuda terekam ponsel warga di Jalan Raya Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Selasa subuh sekitar pukul 04.00 WIB. Diduga satu orang petugas parkir minimarket menjadi korban sabetan sajam yang dibawa pemuda ini saat akan berusaha melerai," tulis keterangan video beredar dikutip MNC Portal, Rabu (7/2/2024).

Terpisah, Kapolsek Ciampea Kompol Suminto membenarkan adanya aksi tawuran itu. Termasuk adanya korban yang terluka dalam aksi tersebut.

"Ada, dan dijemput keluarganya. Tidak mau buat laporan," kata Suminto dikonfirmasi.

