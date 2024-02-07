Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabaharkam Polri Pimpin Apel Pasukan Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas di Brimob Cikeas Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |09:21 WIB
Kabaharkam Polri Pimpin Apel Pasukan Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas di Brimob Cikeas Bogor
Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Kabarhakam Polri Komjen Pol Fadil memimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 di Lapangan Singa Lodaya Satlantas Brimob Korbrimob Cikeas, Kabupaten Bogor. Apel ini digelar untuk mengetahui kesiapan personel dan lainnya dalam pengamanan Pemilu 2024 dan Harkamtibmas.

"Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kita, kesiapan personel, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasarana dalam pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 sehingga dapat berjalan baik aman dan lancar," kata Fadil dalam sambutannya, Rabu (7/2/2024).

Kata dia, Pemilu adalah sebuah proses keberlanjutan tata pemerintahan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Karena itu, Polri bertanggung jawab untuk mengamankan tahapan Pemilu yang telah berjalan dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024.

"Menindaklanjuti hal tersebut yang harus kita atensi bersama bahwa saat ini rangkaian Pemilu sedang memasuki tahapan inti saat ini kita sedang menghadapi kampanye yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Kemudian, pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari kita memasuki masa tenang dan selanjutnya kita akan memasuki tahapan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang menjadi puncak rangkaian Pemilu yang dilanjutkan dengan perhitungan suara," terangnya.

Fadil menambahkan, bahwa tingkat kerawanan pasti akan terjadi dinamika sehingha diperlukan kesiapan personil dan almatsus. Untuk mengantisipasi perkembangan situasi Kamtibmas, Polri telah menyiapkan pasukan power on hand Kapolri sebanyak 1.500 personel dengan kualifikasi PHH, anti anarkis, jibom, wanterror dan KBRN.

"Sebagai insan Tribrata kita harus mampu dan siap mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan yang akan terjadi serta menentukan pola tindak yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Harkamtibmas yang kondusif, sejuk dan damai," tutupnya.

(Awaludin)

      
