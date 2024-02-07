Pedagang Hingga Guru Ngaji Kampanyekan Ganjar-Mahfud ke Masyarakat

JAKARTA – Sejumlah pedagang dan guru ngaji di DKI Jakarta ikut serta bersama ratusan relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ke masyarakat.

Kepala Divisi Monev TKRPP di Jakarta, Tatang Badru Tamam mengatakan, mereka mengkampanyekan Ganjar-Mahfud secara serentak di lima wilayah DKI Jakarta.

"Ini gerakan koalisi bersama rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Dengan gotong royong, gembira dan tulus, masyarakat di akar rumput seperti pedagang kelontong, pedagang bakso, pedagang sayur dan guru ngaji, mendatangi satu persatu rumah warga untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud," ujarnya, Selasa (6/2/2024).

Tatang mengatakan, kolaborasi antara relawan, tim sukses dan masyarakat dari berbagai lapisan turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan Ganjar-Mahfud sebagai pemimpin rakyat. Kampanye kolaborasi yang digelar TKRPP dilakukan untuk memperluas basis dukungan pemilih Ganjar-Mahfud.

“TKRPP sebagai Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud selalu melibatkan masyarakat untuk ikut berkampanye. Para pedagang hingga guru ngaji ikut berkampanye karena Ganjar adalah Presiden rakyat," ujarnya.

"Ada Pak Edy Purnomo dan Mus Yanto, pedagang mie ayam di Kebon Bawang Raya. Lalu ada Tri Kurniawati pedagang alat-alat rumah tangga dan es jus di Ciracas yang ikut mengkampanyekan Ganjar-Mahfud,” lanjut Tatang.

Sementara itu, Ketua Relawan Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia Alfonsius Maty mengatakan, dirinya bersedia mengkampanyekan Ganjar-Mahfud karena yakin pasangan ini akan membantu membuka lapangan pekerjaan dan memperhatikan nasib tenaga honorer, terutama para guru honorer.