Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Hingga Guru Ngaji Kampanyekan Ganjar-Mahfud ke Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:30 WIB
Pedagang Hingga Guru Ngaji Kampanyekan Ganjar-Mahfud ke Masyarakat
Pedagang hingga Guru Ngaji Sosialisasi Ganjar-Mahfud
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pedagang dan guru ngaji di DKI Jakarta ikut serta bersama ratusan relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ke masyarakat.

Kepala Divisi Monev TKRPP di Jakarta, Tatang Badru Tamam mengatakan, mereka mengkampanyekan Ganjar-Mahfud secara serentak di lima wilayah DKI Jakarta.

"Ini gerakan koalisi bersama rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Dengan gotong royong, gembira dan tulus, masyarakat di akar rumput seperti pedagang kelontong, pedagang bakso, pedagang sayur dan guru ngaji, mendatangi satu persatu rumah warga untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud," ujarnya, Selasa (6/2/2024).

Tatang mengatakan, kolaborasi antara relawan, tim sukses dan masyarakat dari berbagai lapisan turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan Ganjar-Mahfud sebagai pemimpin rakyat. Kampanye kolaborasi yang digelar TKRPP dilakukan untuk memperluas basis dukungan pemilih Ganjar-Mahfud.

“TKRPP sebagai Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud selalu melibatkan masyarakat untuk ikut berkampanye. Para pedagang hingga guru ngaji ikut berkampanye karena Ganjar adalah Presiden rakyat," ujarnya.

"Ada Pak Edy Purnomo dan Mus Yanto, pedagang mie ayam di Kebon Bawang Raya. Lalu ada Tri Kurniawati pedagang alat-alat rumah tangga dan es jus di Ciracas yang ikut mengkampanyekan Ganjar-Mahfud,” lanjut Tatang.

Sementara itu, Ketua Relawan Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia Alfonsius Maty mengatakan, dirinya bersedia mengkampanyekan Ganjar-Mahfud karena yakin pasangan ini akan membantu membuka lapangan pekerjaan dan memperhatikan nasib tenaga honorer, terutama para guru honorer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement