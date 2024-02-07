Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini 7 Poin Arahan Kabarhakam Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:01 WIB
Ini 7 Poin Arahan Kabarhakam Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2024
Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Kepala Barhakam (Kabarhakam) Polri Komjen Pol Fadil menyampaikan 7 poin arahan kepada anggota Polri dalam rangka pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024. Hal ini guna menciptakan Pemilu yang aman dan damai.

"Yang pertama pastikan persenjataan, peralatan perlengkapan pendukung lainnya yang akan disiapkan dalam kondisi siap operasional," kata Fadil dalam sambutannya saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas di Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (7/2/2024).

Kedua, personel diminta menjaga kesehatan agar siap melaksanakan tugas. Ketiga, mengisi waktu dengan latihan, pastikan paham menggunakan setiap peralatan dan persenjataan yang akan digunakan dalam tugas sesuai dengan prosedur.

"Yang keempat, jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dan membangun komunikasi serta pengamatan perkembangan situasi sehingga selalu siap kapanpun kita dibutuhkan," tambahnya.

Kelima, lanjut Fadil, menjalin komunikasi dan pertajam fungsi koordinasi dengan fungsi intelijen sebagai sumber informasi awal. Keenam, unsur pimpinan agar senantiasa memonitor dan melaksanakan analisa dan evaluasi situasi harian agar selalu update dalam menghadapi situasi.

"Terakhir, junjung tinggi etika pengabdian, etika kenegaraan, dan etika kelembagaan sebagai insan Bhayangkara," pungkasnya.

(Awaludin)

      
