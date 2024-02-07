Kampanye Akbar di JIS dan GBK, Dishub Imbau Peserta Gunakan Transportasi Umum

JAKARTA - Dua pasangan calon presiden-wakil presiden peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dijadwalkan menggelar kampanye akbar di Jakarta pada hari yang sama, Sabtu (10/2/2024) mendatang.

Rencananya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkampanye di Jakarta International Stadium (JIS), sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Terkait dengan adanya dua kampanye akbar tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dia mengimbau sebaiknya para peserta kampanye dua pasangan calon normor urut 1 dan 2 tersebut untuk menggunakan transportasi umum.

"Untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas (kampanye akbar) itu bisa menggunakan layanan angkutan umum dan tidak membawa kendaraan pribadi," ujar Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo kepada awak media, Rabu (7/2/2024).

Menurut Syafrin, sudah ada sebanyak 100 bus Transjakarta akan dioperasikan di dua lokasi kampanye akbar tersebut. Lalu. Syafrin juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melewati jalan di sekitar JIS dan SUGBK pada saat hari H. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lalu lintas.

"Kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di dua titik lokasi menghindari lokasi tersebut karena dipastikan adanya kepadatan di tanggal 10," pungkasnya.

(Awaludin)