Pohon Tumbang di Citeureup Timpa 3 Rumah Warga

BOGOR - Pohon besar tumbang terjadi di Jalan Karanggan, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Hal itu disebabkan kondisi pohon telah rapuh.

"Dikarenakan pohon sudah rapuh mengakibatkan pohon tumbang," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.00 WIB pagi tadi. Yang mana, pohon yang tumbang menimpa 3 unit warung di pinggir jalan dan satu rumah warga.

"Dan jalan akses utama Karanggan," tambahnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor dan lainnya langsung bergegas menuju lokasi untuk memotong batang pohon yang tumbang.

"Pohon yang tumbang telah berhasil dievakuasi dan akses jalan Karanggan sudah bisa dilalui oleh kendaran," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)