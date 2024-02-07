Siti Atikoh Istighosah Bareng Warga Tangsel: Ikhtiar Mengetuk Pintu Langit

TANGERANG SELATAN - Siti Atikoh Suprianti, istri calon Presiden RI nomor urut 03 Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, menghadiri acara Istighosah Rakyat Tangsel di Lapangan Malibu ITC, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (7/2/2024).

Atikoh mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar dari Ganjar-Mahfud.

"Ini prakarsa dari TPD Banten untuk melakukan istighosah dan ini serentak di 8 kabupaten-kota. Ini adalah upaya ikhitar kami untuk mengetuk pintu langit," kata Atikoh Ganjar.

Cucu KH Hisyam Abdul Karim pendiri Ponpes Roudlotus Sholichin Kalijaran Purbalingga itu mengatakan, istighosah ini melengkapi ikhtiar lain yang telah dilakukan. Sekaligus berdoa untuk keselamatan bangsa.

"Karena ikhtiar lain sudah dilakukan banyak sekali dan kita juga berharap bahwa pemilu ini benar-benar bisa dilakukan secara jurdil, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan kehendak, harapannya masyarakat Indonesia diberikan ruang untuk memilih pemimpin sesuai hati nuraninya," katanya.

Adapun Pilpres 2024 hanya tinggal hitungan hari. Atikoh mengatakan mulai Kamis 8 Februari 2024 sampai Sabtu 10 Februari 2024, dia akan mendampingi suaminya mengikuti Hajatan Akbar di sejumlah daerah. Ditanya soal masa tenang, Atikoh mengaku tak ada rencana khusus.