HOME NEWS NASIONAL

Pesantren Tebuireng Bantah Dukung Paslon 02 pada Pilpres 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |01:15 WIB
Pesantren Tebuireng Bantah Dukung Paslon 02 pada Pilpres 2024
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng di Jombang, Jawa Timur membantah berada di pihak Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Usai membantah mendukung salah satu Paslon, Pesantren Tebuireng pun menyatakan pihaknya berada di posisi netral dalam Pemilu 2024 ini.

Hal itu diungkap KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin, pengasuh ponpes Tebuireng dalam surat pernyataan yang dibagikan akun X, @alissawahid. Ditegaskan bahwa ponpes ini selalu menjaga marwahnya.

“Sehubungan dengan beredarnya berita/informasi/postingan di media sosial terkait deklarasi yang mengatasnamakan Pesantren Tebuireng tentang dukungan terhadap salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden, maka Pesantren Tebuireng merasa perlu menyampaikan klarifikasi/tabayun,” ungkap Gus Kikin dalam surat pernyataan Pesantren Tebuireng, dikutip Rabu (7/2/2024).

“Pesantren Tebuireng selalu menjaga marwah pesantren dengan berasaskan kebangsaan untuk kemaslahatan umat, sebagaimana diajarkan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari,” tambahnya.

Selain itu, pernyataan tersebut menuliskan bahwa ponpes Tebuireng tidak pernah terlibat politik praktis, termasuk memberikan dukungan terbuka dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ditegaskan bahwa ponpes Tebuireng berada di posisi netral dan tidak memihak pada Paslon mana pun di Pilpres 2024 mendatang.

“Pesantren Tebuireng tetap dalam posisi netral dan tidak berpihak dalam Kontestasi Pilpres 2024 dalam rangka menjaga persatuan dan semangat ukhuwah,” ungkap surat ini.

