INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin : Pemerintah Jangan Overacting!

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |02:56 WIB
Cak Imin : Pemerintah Jangan <i>Overacting</i>!
Cak Imin (Foto : MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan tanggapannya terhadap demo mahasiswa terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan menekankan pentingnya mengedepankan kritisme dan respons yang bijaksana dari pemerintah.

"Demokrasi harus mengedepankan kritisisme dan harus dijawab dengan semangat perbaikan dan perubahan," ujarnya di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (7/2/2024), usai menghadiri Istighosah Kubro bersama 1.111 Kyai se-Jawa Barat.

Cak Imin menekankan pemerintah tidak boleh bersikap bebal terhadap kritikan, dan mengingatkan agar tidak terjadi respons yang berlebihan (overacting) karena hal tersebut dapat memperburuk situasi.

"Pemerintah tidak boleh bebal mendengarkan kritikan, jangan overacting lah. Karena overacting yang membuat semakin marahnya masyarakat. Hendaknya kritik saran itu direspons dengan baik," tegasnya.

Selain itu, Cak Imin juga menyoroti sikap beberapa menteri yang merespon dengan cara yang dianggap tidak pantas, yang menurutnya dapat memperkeruh situasi.

"Ada menteri yang sok sokan merespons dengan meledek bahkan, dan itu membuat semakin bahaya dan membuat kemarahan banyak pihak," tambahnya.

