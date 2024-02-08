Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Klik Ini! Cara Mudah Cek Lokasi TPS Pemilu 2024 Secara Online

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |07:49 WIB
Klik Ini! Cara Mudah Cek Lokasi TPS Pemilu 2024 Secara Online
Ilustrasi ini cara mudah loksi TPS Pemilu 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengulik cara mudah cek lokasi TPS Pemilu 2024 secara online. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Selain itu masyarakat bisa mengecek sendiri apakah sudah terdaftar atau belum di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nantinya masyarakat bisa mengetahui lokasi mana saja.

Berikut ini cara mudah cek lokasi TPS Pemilu 2024 secara online:

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat melakukan pengecekan lokasi TPS secara online melalui situs resmi KPU. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Kunjungi situs KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id/

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri.

Pastikan data diri yang dimasukkan sudah benar.

Klik “Pencarian”

Jika terdaftar, akan muncul tampilan informasi nama pemilih, nomor DPT, nomor TPS, dan alamat lokasi pencoblosan

Jika belum terdaftar, akan muncul peringatan "Data anda belum terdaftar."

