HOME NEWS NASIONAL

212 Ribu Petugas Pemilu Punya Risiko Kesehatan, KSP Minta Petakan Agar Tak Ada Korban Seperti 2019

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |09:30 WIB
212 Ribu Petugas Pemilu Punya Risiko Kesehatan, KSP Minta Petakan Agar Tak Ada Korban Seperti 2019
Petugas KPPS/Foto: Antara
JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo, mengatakan, sebanyak 212 ribu petugas penyelenggara Pemilu punya risiko kesehatan. Data tersebut merupakan hasil skrining kesehatan petugas Pemilu yang diolah BPJS Kesehatan.

“Per 6 Februari 2024, sudah ada 2,2 juta lebih petugas pemilu yang mengisi skrining riwayat kesehatan secara online. Dari jumlah itu, 212 ribu lebih punya risiko kesehatan,” kata Abraham dalam keterangannya dikutip Kamis (8/2/2024).

Seperti diketahui, pemerintah telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang itu tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 20 November 2023.

Abraham mengingatkan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas Pemilu dan Pilkada 2024, untuk memetakan risiko kesehatan petugas. Sehingga, katanya, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini tidak menimbulkan korban jiwa seperti Pemilu 2019.

