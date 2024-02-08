Prabu Revolusi Lecehkan Civitas Akademik karena Sebut Pengkritik Jokowi Partisan

JAKARTA - Pengamat Politik Ari Junaedi mengatakan bahwa adanya tuduhan partisan terhadap civitas akademik dianggap sangat melecehkan. Menurutnya para akademisi memiliki kredibilitas yang tinggi.

"Tuduhan seperti itu sangat melecehkan akademisi. pertama tentu akademisi mempunyai kredibilitas keilmuan kepakaran dan janganlah dianggap atau dituding stigma bahwa suara-suara yang berbeda itu dituduh sebagai suara partisan," kata Ari dalam dialog Aksi Kawal Demokrasi yang ditayangkan YouTube Sindonews, Kamis (8/2/2024).

Ari juga menyayangkan tuduhan yang dilontarkan oleh Prabu Revolusi terhadap para civitas akademik.

Padahal, kata Ari, Prabu Revolusi sempat mendukung pasangan capres-cawapres tertentu dan pindah ke pasangan yang diduga menjadi sarang partisan.

"Oleh karena itu saya menyayangkan tuduhan yang dianggap mereka-mereka yang mempunyai suara kejernihan sebagai partisan," kata Ari.