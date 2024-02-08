Viral Hasil Hitung Suara di Luar Negeri Beredar, Begini Penjelasan KPU

JAKARTA - Ketua Umum KPU RI, Hasyim Asy'ari menjelaskan hasil pemilu luar negeri di berbagai negara. Diketahui hasil pemungutan suara itu adalah hoax yang beredar di media sosial.

Dari gambar yang diterima MNC Portal Indonesia, gambar tersebut berisikan hasil pemungutan suara di negara Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Arab Saudi.

Hasyim menegaskan, jika gambar yang tersebar di media sosial tersebut adalah hoaks alias berita bohong.

Dia menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri akan dilakukan lebih awal dengan tiga metode, yakni TPS, Pos, dan Kotak Suara Keliling.

"Penghitungan sura pemilu luar negeri dilaksanakan bersamaan dengan waktu penghitungan suara pemilu dalam negeri yaitu pada tanggal 14-15 Februari 2024," kata Hasyim dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).