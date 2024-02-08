Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia Deklarasi Pemilu Jurdil dan Bermartabat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |11:27 WIB
Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia Deklarasi Pemilu Jurdil dan Bermartabat
FAPTI deklarasi Pemilu jujur dan adil (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia (FAPTI) menggelar deklarasi agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diselenggarakan dengan jujur dan adil (Jurdil) juga bermartabat. Deklarasi ini dilaksanakan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).

Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia dari Universitas Indonesia (UI), Andre Rahadian mengatakan, deklarasi ini bertujuan agar Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis. Ditambah dengan adanya gelombang kritik dari sivitas akademika, Guru Besar bahkan juga budayawan dalam beberapa waktu terakhir terhadap kondisi demokrasi Indonesia.

“Terkait dengan Pemilu ini, suara-suara dari kampus, suara-suara dari budayawan, suara-suara dari teman-teman pegiat civil society bahwa kita perlu menyampaikan satu sikap untuk mendukung demokrasi pada Pemilu di Indonesia dengan jujur, adil, dan juga bermartabat,” ujar Andre dalam sambutannya.

Deklarasi ini dihadiri sejumlah alumni dari berbagai Universitas di Indonesia di antaranya alumni dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, alumni Universitas Indonesia (UI), alumni Universitas Sebelas Maret (UNS), alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), dan sejumlah alumni dari Universitas lain di Indonesia.

“Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024 sangat mengganggu suasana kebatinan kami. Alumni dan civitas akademika yang tergabung dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia akhir-akhir ini kami mendengar, melihat, dan mencermati kegelisahan dan pandangan yang disuarakan budayawan, perwakilan organisasi masyarakat, sipil, mahasiswa, Guru Besar, hingga pemuka agama,” kata Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sutopo Kristanto yang menyampaikan salah satu isi deklarasi.

Bahkan, kata Sutopo, saat ini gelombang kritik dari lebih 60 kampus di Indonesia telah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahkan wewenangnya dalam Pemilu dan Pilpres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement