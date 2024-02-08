Guru Besar Psikologi UGM Soroti Ancaman Krisis Kepemimpinan

JAKARTA - Guru besar Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Koentjoro menjelaskan kondisi ancaman krisis kepemimpinan di Indonesia saat ini dapat berpotensi revolusi di tengah masyarakat.

Prof. Koentjoro mengatakan, situasi tersebut juga ditimbulkan lantaran adanya perdebatan pandangan di antara masyarakat yang dibiarkan karena krisisnya sikap tegas kepemimpinan di Negara.

Koentjoro mengatakan, pergolakan masyarakat saat ini karena adanya perlawanan di tengah situasi krisis kepemimpinan kepala negara. Jika ini dibiarkan terus menerus, lanjut Koentjoro, kondisi krisis tersebut dapat mengakibatkan potensi revolusi di tengah masyarakat.