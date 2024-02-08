Ganjar Pranowo Pimpin Aksi Penanganan Banjir di Grobogan: Ajak Gotong Royong dan Fokus pada Kelompok Rentan

GROBOGAN - Ganjar Pranowo, Calon Presiden nomor urut 3, mengunjungi Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, untuk memberikan dukungan langsung kepada korban banjir bandang yang terdampak.

Kehadirannya tidak hanya memberikan semangat baru bagi warga yang berjibaku dengan banjir, tetapi juga menandai komitmen nyata dalam penanganan krisis tersebut.

Meskipun kondisi memprihatinkan, warga menyambut Ganjar dengan hangat dan antusias. Kendaraan yang membawanya harus melintasi genangan air untuk mencapai komplek korban banjir, namun hal itu tidak menghalangi antusiasme warga yang berdesakan ingin menyambut Ganjar.

Dalam interaksi langsung dengan warga, Ganjar menggugah harapan dengan menyampaikan bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas utama.

"Saya komunikasi dengan Ibu Bupati, yang penting respon pemerintah mesti cepat, ditangani dulu kondisi kedaruratannya," ungkap Ganjar,

Selain mengajak pemerintah untuk bertindak, Ganjar juga menggerakkan seluruh relawan di Kabupaten Grobogan untuk turun lapangan dan bergotong-royong membantu korban banjir.

"Kita mau kampanye terbuka di sini, maka kita ajak relawan untuk bergotong royong membantu," paparnya dengan tegas.

Tidak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan kelompok rentan, termasuk ibu hamil, kelompok rentan, dan balita, untuk mendapatkan prioritas pertolongan.