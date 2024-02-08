Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, Forum Alumni Perguruan Tinggi Ingatkan Netralitas TNI, Polri dan ASN

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |12:23 WIB
Pemilu 2024, Forum Alumni Perguruan Tinggi Ingatkan Netralitas TNI, Polri dan ASN
Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia (Foto: Binti M)
A
A
A

 

JAKARTA - Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia (FAPTI) mengingatkan agar penyelenggara negara baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, hingga pemerintahan di pusat maupun di daerah untuk bersikap netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Penekanan saya adalah di sisi Pemilihan Umum itu sendiri yaitu Pilpres itu kita berharap, FAPTI mengimbau supaya penyelenggara negara baik TNI, Polri, ASN, maupun pemerintahan di daerah itu bersikap netral,” ujar Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Eko Nugroho dalam pernyataan sikap FAPTI pada Pemilu 2023 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).

Eko mengatakan, saat ini ada kekhawatiran bahwa pemerintah tidak netral. Hal ini sejalan dengan gelombang kritik dari Guru Besar, civitas akademika, hingga budayawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

“Karena kekhawatiran yang ada, kami melihat akhir-akhir ini baik di kalangan agama, sivitas akademika, juga cendekiawan, banyak perguruan tinggi yang terus bergulir bahwa pemerintah harus netral,” katanya.

Sebab itu, Eko meminta agar masyarakat menjadi khususnya dari kalangan kampus untuk ikut mengawasi agar Pemilu, Pilpres berjalan dengan netral. “Supaya agen-agen intelektual bangsa dari perguruan tinggi, ikut mengawasi, ikut memantau jalannya Pemilihan Presiden di TPS-TPS,” katanya.

“Bapak-ibu dengan senjata kita yang sederhana yaitu gadget bisa menghadirkan pencerahan di sekitar kita. Mungkin kepada saudara-saudara kita dan family-family kita. Jika satu orang memberikan informasi kepada 10 orang saja itu akan berdampak sangat kuat dalam menjaga Pemilu kita kali ini, netralitas Pemilihan Presiden kita kali ini,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
