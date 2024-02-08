Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagikan Kisah Purnawirawan Polri Cairkan Pensiun Rp1,6 juta, Mahfud: Perlu Diperhatikan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:23 WIB
Bagikan Kisah Purnawirawan Polri Cairkan Pensiun Rp1,6 juta, Mahfud: Perlu Diperhatikan
A
A
A

LUMAJANG - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan anggota Polri yang memiliki pangkat rendah dan telah purna tugas.

Bahkan, keduanya juga memastikan agar anak-anak purnawirawan Polri mendapatkan pendidikan yang laik secara gratis lewat program beasiswa.

Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD saat menyapa masyarakat dalam acara Doa Bersama dan Gebyar Budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (7/2/24).

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI itupun menyebut banyak anggota polisi dan purnawirawan berpangkat rendah tidak memiliki kesejahteraan yang laik. Mulai dari tempat tinggal, jaminan pensiun, hingga pendidikan sang buah hati.

"Banyak polisi itu hidup di asrama yang kotor, tidak bagus bangunannya. Gajinya kecil, sesudah pensiun diusir juga dari asrama. Anaknya tidak sekolah," ucap Mahfud.

"Kita urus yang begini ni. Agar, polisi yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini, menjaga keamanan, ketertiban, anak-anaknya bisa sekolah," imbuh Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement