Bagikan Kisah Purnawirawan Polri Cairkan Pensiun Rp1,6 juta, Mahfud: Perlu Diperhatikan

LUMAJANG - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan anggota Polri yang memiliki pangkat rendah dan telah purna tugas.

Bahkan, keduanya juga memastikan agar anak-anak purnawirawan Polri mendapatkan pendidikan yang laik secara gratis lewat program beasiswa.

Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD saat menyapa masyarakat dalam acara Doa Bersama dan Gebyar Budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (7/2/24).

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI itupun menyebut banyak anggota polisi dan purnawirawan berpangkat rendah tidak memiliki kesejahteraan yang laik. Mulai dari tempat tinggal, jaminan pensiun, hingga pendidikan sang buah hati.

"Banyak polisi itu hidup di asrama yang kotor, tidak bagus bangunannya. Gajinya kecil, sesudah pensiun diusir juga dari asrama. Anaknya tidak sekolah," ucap Mahfud.

"Kita urus yang begini ni. Agar, polisi yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini, menjaga keamanan, ketertiban, anak-anaknya bisa sekolah," imbuh Mahfud.