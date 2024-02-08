Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Tegaskan Akan Revisi Kembali UU KPK: Independen dan Pemerintah Tidak Ikut Campur

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:35 WIB
Mahfud Tegaskan Akan Revisi Kembali UU KPK: Independen dan Pemerintah Tidak Ikut Campur
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintahan Ganjar-Mahfud kelak akan merevisi kembali Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti sedia kala.

Hal tersebut dia sampaikan dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Pos Bloc yang berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada Rabu (7/2) malam.

Mahfud menyebut, revisi undang-undang ini diperlukan agar KPK lebih independen dan pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap KPK.

"Kalau misalnya nanti Tuhan atas dukungan rakyat dan saudara, Pak Ganjar dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, undang-Undang KPK akan kita revisi kembali," sebut Mahfud.

Dengan revisi tersebut, Mahfud mengatakan bahwa tidak akan ada kasus di mana Ketua KPK ikut hadir dalam rapat kabinet.

Halaman:
1 2
      
