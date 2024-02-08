Sapa Warga Solo, Ganjar Disebut Baik dan Ramah oleh Petugas Kebersihan

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan lawatan politiknya ke Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2023) hari ini. Ganjar menyempatkan diri berkeliling kota seraya melakukan olahraga jalan pagi.

Dalam kegiatan itu, ia menyempatkan diri menyapa masyarakat Solo di kawasan Stadion Manahan. Ganjar pun disebut memiliki sikap yang baik dan ramah oleh warga bernama Yanto yang berprofesi sebagai petugas kebersihan.

Saa itu Yanto dipanggil Ganjar untuk bersama. Mulanya, Ganjar melihat Yanto yang sedang bekerja kemudian menanyakan apakah sudah sarapan pagi.

“Kamu sudah makan belum?” tanya Ganjar.

“Belum Pak,” jawab Yanto.