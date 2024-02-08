Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Warga Meriahkan Tabrak Prof di Jakarta, Sampaikan Beragam Aspirasi dan Pertanyaan untuk Mahfud

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |14:33 WIB
Ratusan Warga Meriahkan Tabrak Prof di Jakarta, Sampaikan Beragam Aspirasi dan Pertanyaan untuk Mahfud
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD kembali menggelar acara Tabrak Prof!, sebuah kampanye dialogis yang dilakukan Mahfud untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat.

Rabu (7/2), Tabrak Prof dilaksanakan di Pos Bloc yang berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat.

Dalam Tabrak Prof, Mahfud menantang anak-anak muda Jakarta untuk menanyakan apa saja kepadanya. Bukan hanya ruang bertanya, Mahfud juga mempersilakan massa yang datang untuk memberikan saran atau kritik terhadap program dan visi-misi pasangan Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Mahfud tiba di Pos Bloc sekitar pukul 19.30. Kedatangan Mahfud disambut dengan hiruk pikuk tepuk tangan dari para anak muda dan masyarakat sekitar yang telah memenuhi lokasi.

Tabrak Prof pun berlangsung dengan durasi sekitar lebih dari dua jam. Mahfud mempersilakan semua pihak yang ingin menyampaikan ide, pendapat, atau bahkan tabrakan konsep.

Pria yang pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia ini pun dengan lugas berhasil menjawab semua pertanyaan dan kritikan yang dilayangkan oleh masyarakat yang hadir.

Beberapa topik yang dibahas dalam antara lain adalah pemberantasan korupsi, penegakan hukum, reformasi birokrasi, politik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Halaman:
1 2
      
