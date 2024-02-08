Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Seluruh Kebijakan Partai Perindo Pro Rakyat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |14:43 WIB
Hary Tanoe: Seluruh Kebijakan Partai Perindo Pro Rakyat
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menegaskan komitmennya untuk selalu bersama rakyat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo yang juga Caleg DPR RI Dapil II saat mengunjungi masyarakat di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari 2024. 

“Kepada Ibu-Ibu di Tebet Barat, Jakarta Selatan saya sampaikan kalau Ibu Liliana Tanoesoedibjo terpilih sebagai wakil rakyat di DPR RI dan Ibu Devi Herlina duduk di DPRD DKI saya bisa pastikan, tugas mereka adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Kamis (08/02/2024).

Dia menegaskan, seluruh kebijakan Perindo adalah atas dasar keberpihakan kepada kepentingan masyarakat banyak. “Semua kebijakannya harus landasannya pro rakyat. Kalau masyarakat itu lebih cepat sejahtera, Indonesia jadi kuat. Makanya namanya Perindo, Persatuan Indonesia. Jadi kesejahteraan itu harus diwujudkan dulu baru persatuan kesatuannya akan kuat,” imbuh HT.

Senada, Liliana menyampaikan komintmen Partai Perindo yang selalu pro rakyat. "Komitmen kami selalu pro rakyat, yang mana kami selalu melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat," ujar Liliana.

Pernyataan itu disampaikan Liliana seusai menghadiri kegiatan bakti sosial berupa bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Tebet, Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
