HOME NEWS NASIONAL

HT: Ganjar-Mahfud Tidak Pernah Menyalahgunakan Jabatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |15:44 WIB
HT: Ganjar-Mahfud Tidak Pernah Menyalahgunakan Jabatan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan rekam jejak Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud sudah teruji. Bahkan, selama Ganjar dan Mahfud menjadi pejabat tidak pernah menyalahgunakan jabatannya.

“Kalau kita lihat Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah pernah jabatannya tinggi kan tadi Saya sudah sampaikan ya kan. Pernah nggak, nyalah gunakan jabatan. Pernah tidak? Tidak, ya,” kata HT di Hajatan Rakyat Banyuwangi 2024, Kamis (8/2/2024).

Pada kesempatan itu, HT mengungkapkan rekam jejak Ganjar Pranowo yang pernah menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI selama 10 tahuun. Selain itu, Ganjar juga pernah menjabat selama 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Pak Ganjar, itu Anggota DPR RI 10 tahun, terus pernah jadi Gubernur Jawa Tengah berapa tahun? 10 tahun juga. Sekolahnya, Master ya, S2 dari Universitas Indonesia,” kata HT.

Sementara itu, HT juga membeberkan rekam jejak Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Abudurrahman Wahid atau Gus Dur, juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). “Pak Mahfud, Profesor Doktor, Profesor Doktor, zaman Gus Dur almarhum sudah Menteri, sudah Menteri bahkan juga pernah anggota DPR. Juga Pak Mahfud itu pernah Ketua Mahkamah Konstitusi.”

Halaman:
1 2
      
