HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo: Kalau Tak Punya Kepentingan Pribadi dan Kelompok, Pemimpin Pasti Adil

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |15:57 WIB
Hary Tanoesoedibjo: Kalau Tak Punya Kepentingan Pribadi dan Kelompok, Pemimpin Pasti Adil
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan pidato orasinya saat mendampingi Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo di hadapan puluhan ribu massa di Hajatan Rakyat Banyuwangi, pada Kamis (8/2/2024).

Pria yang dikenal dengan panggilan HT itu menegaskan pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD adalah yang paling bisa menjadi pemimpin adil bagi rakyat Indonesia. Sebab pasangan itu yang akan setia dengan rakyat, tidak berkuasa demi kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

HT menjelaskan bahwa Ganjar-Mahfud berpengalaman di berbagai jabatan tinggi negara. Ia melanjutkan rekam jejak keduanya menunjukkan tak pernah menyalahgunakan kekuasaan.

“Pernah tidak?” Tanya Hary Tanoesoedibjo.

“Tidak,” jawab massa.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan karena tidak pernah menyalahgunakan jabatan, maka pemimpin demikian pasti pemimpin adil. Pemimpin yang tidak akan pilih kasih, ujar HT, tidak akan membedakan yang kaya dan yang tidak, dan takkan membedakan suku, agama, ataupun keyakinan yang dianut oleh rakyatnya.

“Kenapa Ganjar-Mahfud bisa adil? Karena tidak punya kepentingan sendiri, pribadi. Kalau orang tidak punya kepentingan pribadi dan kelompoknya, pasti adil. Dan tidak kalah pentingnya, pasti berani membela keadilan,” tegas HT.

Lebih lanjut, Hary menyiratkan ada calon pemimpin lain yang juga pintar berjanji. Namun, yang lain itu belum tentu mampu melaksanakannya.

“Coba kita lihat Ganjar-Mahfud kelebihannya, secara pengalaman, rekam jejak, lebih baik,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
