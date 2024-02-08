Dihadiri Pendukung Paslon Lain, Puan: Karena Memang Asik datang ke Hajatan Nomer Tiga

JAKARTA - Ketua DPD PDIP Puan Maharani mendapati adanya bukan pendukung capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam acara Hajatan Rakyat Bayuwangi pada hari ini Kamis (8/2/2024).

Puan tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan dirinya menyebut acara Hajatan Rakyat lebih menarik sampai-sampai pendukung pasangan capres-cawapres lain menghadirinya.

"Ya gak apa apa yang pilihannya gak nomer tiga tapi kan datangnya ke sini juga yakan Yang pilihannya bukan nomer tiga gapapa seneng kan ikut hajatan rakyat nomer tiga? Ya gak? Yang pilihannya bukan nomer tiga disini tolong semuanya yang nomer tiga temen-temennya saudara-saudaranya yang gak pilih nomer tiga harus diperlakukan dengan baik setuju ya?," kata Puan di Hajatan Rakyat Bayuwangi, Kamis (8/2/2024).

"Karena memang asik kalau datang ke hajatan nomor tiga jadi yang lain datangnya kesini yakan? Yakan? Setujukan?," sambungnya.

Puan mengatakan bahwa acara Hajatan Rakyat Banyuwangi dipenuhi oleh ribuan warga yang hadir. Puan pun mengingatkan kepada warga yang hadir untuk tidak lupa memilih pasangan Ganjar-Mahfud pada hari pencoblosan nanti.