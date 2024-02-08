Sosialisasi Pemilu, Liliana Tunjukkan Cara Coblos Kertas Suara

JAKARTA – Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) turun langsung ke masyarakat dengan menghadiri bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pada kegiatan di Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024), Liliana mensosialisasikan cara memilih pada Pemilu mendatang.

Seperti diketahui, Partai Perindo telah menyatakan dukungannya kepada capres cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“14 Februari Pilih Presiden yang Ganteng ya ibu-ibu,”ujar HT pada laman Instagram miliknya, Kamis (08/02/2024).

Kedatangan HT dan Liliana disambut hangat oleh warga dengan melakukan selawat oleh sekumpulan emak-emak sambil memainkan rebana. Keduanya dikalungkan bunga sebagai ungkapan selamat datang.

Yanti (35), warga Tebet Barat bersyukur karena dapat melihat langsung HT dan Liliana Tanoesoedibjo. Selama ini dia hanya melihat melalui tayangan televisi. “Alhamdulillah bisa lihat langsung, biasanya hanya lihat di TV," kata Yanti di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Warga menilai bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo sangat membantu masyarakat apalagi di tengah kenaikan harga bahan-bahan pokok. Yanti berharap bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis dapat terus dilanjutkan.