Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosialisasi Pemilu, Liliana Tunjukkan Cara Coblos Kertas Suara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:21 WIB
Sosialisasi Pemilu, Liliana Tunjukkan Cara Coblos Kertas Suara
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) turun langsung ke masyarakat dengan menghadiri bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pada kegiatan di Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024), Liliana mensosialisasikan cara memilih pada Pemilu mendatang.

Seperti diketahui, Partai Perindo telah menyatakan dukungannya kepada capres cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“14 Februari Pilih Presiden yang Ganteng ya ibu-ibu,”ujar HT pada laman Instagram miliknya, Kamis (08/02/2024).

Kedatangan HT dan Liliana disambut hangat oleh warga dengan melakukan selawat oleh sekumpulan emak-emak sambil memainkan rebana. Keduanya dikalungkan bunga sebagai ungkapan selamat datang.

Yanti (35), warga Tebet Barat bersyukur karena dapat melihat langsung HT dan Liliana Tanoesoedibjo. Selama ini dia hanya melihat melalui tayangan televisi. “Alhamdulillah bisa lihat langsung, biasanya hanya lihat di TV," kata Yanti di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Warga menilai bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo sangat membantu masyarakat apalagi di tengah kenaikan harga bahan-bahan pokok. Yanti berharap bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis dapat terus dilanjutkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement