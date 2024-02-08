Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua BEM Unpad Minta Prabu Revolusi 'Revolusikan' Pemikirannya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:28 WIB
Ketua BEM Unpad Minta Prabu Revolusi 'Revolusikan' Pemikirannya
Prabu Revolusi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad), Haikal Febrian Syah menyoroti pernyataan Prabu Revolusi yang mengkritik aksi sivitas akademika tak elok karena mencampuradukan urusan kampus dengan politik.

Sebelumnya, viral di media sosial mengenai pernyataan Prabu Revolusi yang mengkritik aksi sivitas akademika di akun TikTok pribadinya @prabu_revolusi.

Prabu Revolusi menilai jika aksi sivitas akademika ini tak elok karena mencampuradukan kampus dengan politik, apalagi tidak secara resmi mewakili lembaga.

“Sekarang ini kelihatannya lagi marak ada gerakan “mengatasnamakan” kampus untuk berbicara tentang permasalahan politik, ini perspektif saya, menurut saya sangat tidak elok ketika kampus dicampur adukkan dengan dengan kepentingan politik, apalagi tidak secara resmi mewakili kampus,” ujar Prabu.

Mengenai pernyataan tersebut, Haikal pun mengatakan bahwa seperti namanya, Prabu Revolusi harus direvolusikan akal pemikirannya karena menurutnya, suara sivitas akademika itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang perlu direvolusi itu akal pemikirannya (Prabu Revolusi), seperti namanya. Sivitas akademika itu dididik dalam menyampaikan argumen dan kredibilitasnya itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Haikal lewat sambungan telepon, Kamis (8/2/2024).

Haikal menegaskan, sivitas akademika ini sifatnya bukan partisan, di mana para pemikir bangsa ini tidak asal-asalan dalam memberikan pernyataan.

"Sivitas akademika ini sifatnya bukan partisan karena tenaga pengajar ini harus bisa memberikan contoh yang baik bagi pihak lainnya. Pemikir-pemikir bangsa ini pasti memberikan statement itu dengan pemikiran yang matang dan juga tidak asal-asalan,” ujarnya.

