Alam Ganjar Serap Aspirasi & Harapan dari Ratusan Pemuda Sumba

SUMBA TIMUR - Dalam lanjutan kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkesempatan bertemu bersama ratusan pemuda Sumba di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Rabu (7/2/2024).

Di sana, Alam berdiskusi banyak bersama pemuda setempat. Ada sejumlah poin yang dirinya catat sebagai masukan dan pertimbangan untuk ayahnya Ganjar Pranowo kelak apabila terpilih menjadi Presiden periode 2024 - 2029.

Adapun sejumlah diskusi dan harapan yang diberikan untuk Ganjar adalah bagaimana harga transportasi pesawat yang dinilainya masih cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat yang pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk datang dan pergi ke luar Sumba.

"Sumba itu potensi wisatanya cukup besar, tapi terkendala soal harga tiket pesawat sehingga harapanya ini bisa lebih disesuaikan lagi agar orang Sumba yang ingin pergi keluar dan pariwisata yang ingin datang ke Sumba pun mudah untuk menjangkaunya," ungkap Alam.

Adapun pertanyaan muncul dari salah seorang pemuda Sumba yang menginginkan pembangunan secara merata. Sebab, diketahui NTT memiliki pulau yang cukup banyak.