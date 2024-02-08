Caleg Perindo Wan Aniska Gelar Bazar Murah Minyak Goreng di Pekanbaru

RIAU - Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat program sembako murah. Seperti yang dilakukan Wan Aniska Ariyati Caleg DPR nomor urut 3 dapil Riau I yang menggelar bazar minyak goreng murah di Pekanbaru, Riau.

Ratusan emak-emak menyerbu bazar minyak goreng murah yang digelar di kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru itu. Sebanyak 250 liter minyak goreng ludes diserbu warga yang hanya menebus murah Rp5.000 per set liternya.

Menurut warga, bazar minyak goreng murah yang digelar caleg Partai Perindo ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. "Di tengah harga minyak goreng melambung masyarakat terbantu dengan bazar minyak goreng murah," kata salah seorang warga, Ferika Riona Saragih.

Selain menggelar bazar minyak goreng murah, juru bicara TPN Ganjar Pranowo–Mahfud MD itu menyerap aspirasi masyarakat. "Kami berjanji akan melanjutkan program pro rakyat untuk kesejahteraan masyarakat Riau," kata Wan Aniska.

Pada kesempatan ini, Wan Aniska juga mensosialisasikan tata cara mecoblos surat suara Pemilu 2024. Di mana Partai Perindo dengan nomor urut 16 mengajak warga untuk tidak golput dan menetukan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 yang tinggal hitungan hari.

(Khafid Mardiyansyah)