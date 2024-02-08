Mahfud MD Minta Bawaslu Awasi Indikasi Pelanggaran saat Pencoblosan

BANYUWANGI - Terkait pelanggaran etika di KPU, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berharap Bawaslu mengawasi indikasi adanya pelanggaran jelang pencoblosan.

Hal itu Mahfud sampaikan usai menghadiri kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

“Iya supaya Bawaslu mengawasi betul dan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi,” kata Mahfud.

BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Kampanye Akbar di Banyuwangi Wujud Denyut Kehidupan

Seperti yang terjadi di Malaysia, lanjut Mahfud, hal itu seakan-akan capres-cawapres nomor urut 3 ini yang dikorbankan.

“Padahal itu bisa saja operasi dari pihak lain nyuruh 3 orang nyoblos gitu lalu diumumkan ini penjeblosan yang melanggar aturan,” ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud MD Cawapres Partai Perindo ini meminta KPU agar segera menyelidiki dan mengumumkan apa yang sebenernya terjadi di Malaysia.

(Khafid Mardiyansyah)