HOME NEWS NASIONAL

Dicurhati Warga Banyuwangi, Ganjar Pranowo: Pengkhianat Kepercayaan Meski Diselesaikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:39 WIB
Dicurhati Warga Banyuwangi, Ganjar Pranowo: Pengkhianat Kepercayaan Meski Diselesaikan
A
A
A

BANYUWANGI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menghadiri acara Hajatan Rakyat Banyuwangi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2023).

Pada kesempatan itu, paslon nomor urut 3 dicurhati oleh sejumlah warga, salah satunya Festi Desyantari, yang merupakan seorang seniman tari tradisi. Dia menyampaikan harapannya kepada Ganjar-Mahfud agar bisa meningkatkan serta memperhatikan pengembangan seni budaya di Tanah Air.

“Dengan hadirnya Pak Ganjar, Indonesia akan semakin maju dan anak muda tidak melupakan budayanya,” kata Festi.

Ganjar langsung menanggapi harapan Festi yang sehari-hari berprofesi sebagai penari Gandrung itu. Ganjar menyatakan komitmennya untuk mendorong ketahanan Budaya Indonesia.

“Budaya adalah tindak-tanduk yang baik, etika yang baik, penghormatan kepada orang tua, dan guru-guru kita, budi pekerti, termasuk seni budaya,” kata Ganjar didampingi Mahfud.

Ganjar mengatakan, konteks ketahanan budaya yang meliputi etika dan budi pekerti sering kali membuat rakyat sakit hati karena kepercayaan yang diberikan tidak amanah.

“Ketika berbicara sering kali bohong, ketika dikasih kepercayaan sering kali berkhianat. Model-model seperti ini mesti kita selesaikan,” tegasnya.

Ketegasan semacam itu kata Ganjar, juga akan dikemukakannya dalam konteks pemberantasan korupsi. Menurutnya, korupsi harus diberantas agar masyarakat bisa mendapatkan haknya.

Ia secara terbuka menjanjikan program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana. Namun, lanjutnya, uang negara tidak bisa diberikan kepada yang berhak jika ada korupsi.

Halaman:
1 2
      
