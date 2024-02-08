Ratusan Bikers Relawan Ganjar-Mahfud Siap Berangkat Ke Solo Hadiri Kampanye Akbar

JAKARTA - Setelah maraknya cara-cara unik yang dilakukan oleh calon presiden untuk berkampanye, sekarang giliran pendukung-pendukungnya yang memiliki cara-cara yang unik dalam menyatakan dukungan mereka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka pilih.

Banyak dukungan yang muncul mulai dari dukungan simbolis, dukungan mental dan emosional, hingga dukungan fisik. Baru-baru ini muncul pula dukungan yang unik untuk pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Organisasi pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beramai-ramai mengadakan touring motor. Dukungan ini tak hanya sembarang touring motor yang pendek, namun mereka melakukan touring motor dari garis start di Jakarta hingga finish di Solo via Semarang.

Kegiatan motoran sambil mendukung Ganjar Mahfud ini bukan yang pertama mereka lakukan. Ini merupakan puncak dari kegiatan energy, yaitu aksi motoran mendukung Capres 03 berangkat debat.

“Cara mendukung kan beda-beda, nah ini adalah salah satu cara kami mendukung pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Diharapkan mereka bisa termotivasi akan adanya touring yang ditujukan untuk mereka ini.” Ujar Mazdjo Pray, pendiri Ganjarist asli pada saat diwawancara di depan kantor sekretariat Ganjarist, Jakarta Pusat (2/8/2024).

Dengan kolaborasi dan keikutsertaan berbagai pihak seperti Semoga Senang Motor Ganjarist, Ganjaran kita, dan masih banyak lagi pihak relawan yang diikut sertakan, Ganjarist dan seluruh peserta siap menempuh ratusan kilometer semata-mata sebagai sebuah simbol dukungan dan support kepada pasangan calon nomor urut 3 tersebut.