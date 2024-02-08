Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pentingnya Lihat Rekam Jejak Calon Pemimpin, Mahfud MD: Janjinya Bagus tapi Kadang Nggak Ngerti

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:16 WIB
Pentingnya Lihat Rekam Jejak Calon Pemimpin, Mahfud MD: Janjinya Bagus tapi Kadang Nggak Ngerti
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengingatkan pentingnya melihat rekam jejak calon pemimpin. Pasalnya, banyak yang menebar janji manis namun tidak paham maksudnya.

Hal itu Mahfud sampaikan saat silaturahmi dan halaqoh kebangsaan di Ponpes Abu Syamsuddin, Jalan Sidotopo, Semampir, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

"Kalau yang berjanji, baca visi misi, kadang tidak begitu ngerti. Karena ada tim pakar yang membuatkan. Janjinya bagus, tapi terkadang nggak ngerti. Makanya, harus disesuaikan dengan rekam jejaknya," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, rekam jejak selama hidup dan karir sang calon, akan menentukan kesesuaian dengan janji dan visi misi yang dituliskannya.

Ia mengambil contoh, kalau mau jadi pemimpin sederhana tetapi hidupnya, bergelimang harta, tanahnya ratusan ribu hektar, rumahnya mewah.

"Janji kalau jadi mau melindungi HAM, gimana wong bermasalah. Mau menegakkan hukum, tapi sering melanggar hukum. Lihat latar belakangnya, hidupnya bagaimana, pernah malakukan apa saja," ujarnya.

Mahfud menegaskan, pemilu merupakan hajatan yang penting bagi sebuah negara karena menentukan masa depan bangsa. Sebab, bangsa yang kelahiran dan konstitusinya dibidani salah satunya oleh pesantren dan kiai-kiai NU ini, wajib dipertahankan.

Jika negara maju, umat Islam yang mayoritas akan maju dengan sendirinya. Pesantren juga akan maju. Lulusannya banyak yang jadi orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement