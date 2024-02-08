Pentingnya Lihat Rekam Jejak Calon Pemimpin, Mahfud MD: Janjinya Bagus tapi Kadang Nggak Ngerti

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengingatkan pentingnya melihat rekam jejak calon pemimpin. Pasalnya, banyak yang menebar janji manis namun tidak paham maksudnya.

Hal itu Mahfud sampaikan saat silaturahmi dan halaqoh kebangsaan di Ponpes Abu Syamsuddin, Jalan Sidotopo, Semampir, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

"Kalau yang berjanji, baca visi misi, kadang tidak begitu ngerti. Karena ada tim pakar yang membuatkan. Janjinya bagus, tapi terkadang nggak ngerti. Makanya, harus disesuaikan dengan rekam jejaknya," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, rekam jejak selama hidup dan karir sang calon, akan menentukan kesesuaian dengan janji dan visi misi yang dituliskannya.

Ia mengambil contoh, kalau mau jadi pemimpin sederhana tetapi hidupnya, bergelimang harta, tanahnya ratusan ribu hektar, rumahnya mewah.

"Janji kalau jadi mau melindungi HAM, gimana wong bermasalah. Mau menegakkan hukum, tapi sering melanggar hukum. Lihat latar belakangnya, hidupnya bagaimana, pernah malakukan apa saja," ujarnya.

Mahfud menegaskan, pemilu merupakan hajatan yang penting bagi sebuah negara karena menentukan masa depan bangsa. Sebab, bangsa yang kelahiran dan konstitusinya dibidani salah satunya oleh pesantren dan kiai-kiai NU ini, wajib dipertahankan.

Jika negara maju, umat Islam yang mayoritas akan maju dengan sendirinya. Pesantren juga akan maju. Lulusannya banyak yang jadi orang.