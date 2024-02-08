Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ajak Pilih Pemimpin yang Mumpuni: Harus Punya Etika dan Moral

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:23 WIB
Megawati Ajak Pilih Pemimpin yang Mumpuni: Harus Punya Etika dan Moral
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin Indonesia di masa depan yang mumpuni, harus punya etika dan moral.

Mulanya, Megawati bertanya kepada masyarakat yang hadir di Hajatan Rakyat Banyuwangi, kenapa harus ada Pemilihan Umum (Pemilu). “Sebenarnya kita ini disuruh berpemilu itu kenapa toh? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses lima tahunan untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni,” kata Megawati di Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

“Nah mumpuni itu apa? Kalau ada pemimpin yang bodoh, mau dipilih apa tidak? Benar,” timpalnya.

Megawati pun mengajak mencari pemimpin seperti Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno. Meski begitu, dia mengingatkan jangan mencari pemimpin hanya dari tampangnya rupawan saja.

“Jadi, namanya saja pemimpin. Nah seperti Bung Karno, Bapak saya, orangnya itu ganteng Makanya saya putrinya jadi cantik, cucunya yo cantik. Sudah itu apa? Pintar. Ayo jadi jangan kepincut sama rupa. Yang pertama boleh melihat ganteng, cantik,” katanya.

Megawati menegaskan seorang pemimpin harus punya etika dan moral. “Yang kedua apa? Harus pintar, punya etika dan moral. Menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul apa tidak?”

“Tidak boleh seperti banyak kejadian kemarin, saya bengok-bengok, terus orang bilangnya gini, ‘Ibu Mega kok suka marah-marah’ tidak! Tapi saya membela rakyat saya yang ditindas, yang diintimidasi. Karena kalian semua inilah sebenarnya yang punya hak. Untuk opo? Ini untuk memilih,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
