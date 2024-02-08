Janji Ganjar-Mahfud saat Menang Pilres 2024: Tak Akan Naikkan Pajak untuk Kurangi Utang Negara

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bersama calon presiden Ganjar Pranowo, mereka tidak akan menaikkan pajak sebagai langkah untuk mengurangi utang negara, jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

Dalam sebuah diskusi di Pos Bloc, Jakarta pada Rabu 7 Februari 2024, Mahfud MD menjelaskan kebijakan menaikkan pajak tidak akan menjadi opsi bagi pemerintahan mereka.

"Kalau saya ditanya apakah untuk menghilangkan utang ini pemerintahan Ganjar dan Mahfud mau menaikkan pajak? Tidak, karena pajak itu akan membebani rakyat. Sekarang aturan perpajakannya itu sudah bagus," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud memaparkan dua strategi yang akan dijalankan terkait sektor perpajakan.

Pertama, adalah upaya untuk memerangi korupsi di sektor perpajakan. Kedua, adalah meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dengan menarik lebih banyak pajak dari mereka yang wajib membayar namun selama ini tidak terjangkau.

Menurut Mahfud, saat ini rasio pajak di Indonesia mencapai 10,5 persen, yang telah menutupi 82 persen kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian, Mahfud menyatakan perlunya meningkatkan rasio pajak untuk menutupi lebih banyak lagi kebutuhan APBN.

"Sekarang tax ratio kita itu, kemampuan kita menarik pajak itu, hanya 10,5 persen. Itu pun sudah menutup 82 persen APBN, itu ditutup dari pajak. Sisanya itu dicari dari lain-lain. Kalau pajak kita tax ratio-nya bisa disamakan dengan Malaysia, Thailand, sampai 14-15 persen saja maka keseluruhan APBN kita sebenarnya sudah ditutup, bisa ditutup seluruhnya dari pajak. Malah bisa lebih," jelasnya.