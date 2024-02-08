Duh! 29 TPS Pemilu 2024 di Jakpus Rawan Banjir

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat mencatat, sebanyak 29 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta Pusat diketahui rawan banjir. TPS-TPS itu tersebar di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih Barat, Menteng, Kemayoran, dan Menteng.

Menurut Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat Sahat Dohar Manullang, 29 titik rawan banjir itu, telah dikoordinasikan dengan pihak BPBD untuk mengatasi jika banjir terjadi di daerah tersebut.

“Apabila terjadi bencana banjir maka lokasi tempat pemungutan suara akan dipindahkan ke tempat aman,” ucap Sahat saat dihubungi, Kamis (8/2/2024).

Pemungutan suara pun akan menyesuaikan jika kejadian tidak terduga tersebut terjadi.

"Pada pemilu kan ada pengertian-pengertiannya. Ada pemilu lanjutan, pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan. Dan itu kategorinya nanti ke lanjutan. Nanti akan diputuskan KPU saat situasi aman," ucapnya.