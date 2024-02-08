Puluhan Orang Mengaku Mahasiswa Gagal Daftar Pindah TPS di PPK Dramaga Bogor, Begini Kronologinya

BOGOR - Puluhan orang yang mengaku mahasiswa gagal mengajukan pindah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebab, mereka tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.

Ketua PPK Dramaga Muh Soleh mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 7 Februari 2024. Awalnya, terdapat beberapa orang yang mengaku mahasiswa hendak mengurus pindah TPS.

"Saya kira cuma 1-2 orang itu, nah akhirnya kita sempat kita terima 3 orang itu berkasnya udah masuk. Ternyata selang beberapa menit mereka banyakan sekitar 25-30 orang," kata Soleh dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/2/2024).

Kepada PPK, mereka mengaku mahasiswa dari salah satu yayasan di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Adapun alasan pindah TPS karena sedang tugas melakukan penelitian di Dramaga.

"Kita menegur ini dari mana? dijawabnya kami sedang melakukan penelitian. Peneliatan apa? Dari mana?. Mereka sendiri kita tanya kaya kurang jelas gak bisa memberikan jawaban yang pasti," jelasnya.

Lalu, lanjut Soleh, mereka hanya menunjukan surat tugas dari kampus terkait tugas penelitian itu. Petugas PPK pun menanyakan izin penelitian dari Kesbangpol tetapi tidak dapat menunjukan.

"Akhirnya kita memberikan arahan kepada mereka untuk mengurus surat izin untuk penelitian di daerah mengurus dulu izin ke Kesbangpol untuk melakukan penelitian. kita kasih saran itu untuk kepada ke senoirnya yang membawa lah yang menghimpun mereka kita sarankan seperti itu," ungkapnya.