Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Orang Mengaku Mahasiswa Gagal Daftar Pindah TPS di PPK Dramaga Bogor, Begini Kronologinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:13 WIB
Puluhan Orang Mengaku Mahasiswa Gagal Daftar Pindah TPS di PPK Dramaga Bogor, Begini Kronologinya
Ilustrasi (Foto: Dok)
A
A
A

BOGOR - Puluhan orang yang mengaku mahasiswa gagal mengajukan pindah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebab, mereka tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.

Ketua PPK Dramaga Muh Soleh mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 7 Februari 2024. Awalnya, terdapat beberapa orang yang mengaku mahasiswa hendak mengurus pindah TPS.

"Saya kira cuma 1-2 orang itu, nah akhirnya kita sempat kita terima 3 orang itu berkasnya udah masuk. Ternyata selang beberapa menit mereka banyakan sekitar 25-30 orang," kata Soleh dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/2/2024).

Kepada PPK, mereka mengaku mahasiswa dari salah satu yayasan di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Adapun alasan pindah TPS karena sedang tugas melakukan penelitian di Dramaga.

"Kita menegur ini dari mana? dijawabnya kami sedang melakukan penelitian. Peneliatan apa? Dari mana?. Mereka sendiri kita tanya kaya kurang jelas gak bisa memberikan jawaban yang pasti," jelasnya.

Lalu, lanjut Soleh, mereka hanya menunjukan surat tugas dari kampus terkait tugas penelitian itu. Petugas PPK pun menanyakan izin penelitian dari Kesbangpol tetapi tidak dapat menunjukan.

"Akhirnya kita memberikan arahan kepada mereka untuk mengurus surat izin untuk penelitian di daerah mengurus dulu izin ke Kesbangpol untuk melakukan penelitian. kita kasih saran itu untuk kepada ke senoirnya yang membawa lah yang menghimpun mereka kita sarankan seperti itu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement