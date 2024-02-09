3 Fakta Hasil Hitung Suara Pemilu 2024 di Luar Negeri

Ilustrasi hitung suara Pemilu di luar negeri (Foto: Ist)

JAKARTA - Beredar hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri. Hal tersebut sempat membuat kegaduhan di masyarakat.

Berikut fakta-faktanya:

1. Hoaks

Ketua Umum KPU RI, Hasyim Asy'ari menjelaskan hasil pemilu luar negeri di berbagai negara terkait hasil pemungutan suara itu adalah hoax yang beredar di media sosial.

Dari gambar yang diterima MNC Portal Indonesia, gambar tersebut berisikan hasil pemungutan suara di negara Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Arab Saudi.

Hasyim menegaskan, jika gambar yang tersebar di media sosial tersebut adalah hoaks alias berita bohong.

2. Metode Pencoblosan