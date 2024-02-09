Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ke-74 Kampanye Pilpres 2024, Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rakyat Bogor

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |13:24 WIB
Hari Ke-74 Kampanye Pilpres 2024, Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rakyat Bogor
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sehari menjelang berakhirnya kampanye terbuka Pilpres 2024, Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menggunakan waktu yang tersisa untuk mengunjungi Keuskupan Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan informasi Tim Media TPB Ganjar-Mahfud, Ganjar akan menemui Uskup Keuskupan Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur O.F.M beserta jajaran Keuskupan Bogor di Pusat Pastoral Keuskupan Bogor pada hari ke-74 Kampanye Pilpres 2024, Jumat (9/2/2024).

Usai pertemuan dengan jajaran Keuskupan Bogor, Ganjar akan menghadiri Hajatan Rakyat Bogor di Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ganjar dijadwalkan untuk menyampaikan orasi politik pada acara Hajatan Rakyat Bogor, yang akan dimeriahkan band legendaris Slank.

Selain itu, Hajatan Rakyat juga akan menampilkan artis dan musisi seperti Anang Hermansyah, Kuburan Band, PAS Band, Jamrud, dan artis Dangdut KDI (Dina, Kania Permatasari, Shela Julian, Yayuk).

Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, Jurkam Nasional Adian Napitupulu juga dipastikan hadir bersama ketua dan kader partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, caleg, kepala daerah, simpatisan, dan relawan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
