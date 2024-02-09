Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Romo Magnis Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin dengan Lihat Masa Lalunya

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:48 WIB
Romo Magnis Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin dengan Lihat Masa Lalunya
foto: dok MPI
JAKARTA - Budayawan Romo Frans Magnis Suseno mengajak masyarakat terutama pemilih muda untuk memilih calon pemimpin dengan melihat masa lalunya. Jangan sampai, kata Romo Magnis, rakyat terkecoh menjelang pemilu 2024.

Dengan melihat masa lalu masing-masing pasangan calon (paslon) capres-cawapres, Romo Magnis meyakini, masyarakat dapat mengetahui apakah calon pemimpin itu memiliki integritas dan dapat dipercaya atau tidak.

"Yang betul-betul mau memakai 5 tahun sebagai presiden untuk melayani, mengabdi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Itu yang kita cari," katanya dalam acara deklarasi manifesto kebangsaan bertajuk 'Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala' di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Romo Magnis kemudian bercerita bahwa dirinya tidak mempunyai catatan serius mengenai masa lalu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maupun paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
