Meriah! Sejumlah Pemuda Sambut Ganjar Ala Chants Suporter Klub Bola, Lengkap dengan Flare

JAKARTA - Pemandangan menarik terjadi ketika calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo selesai mengadiri 'Pesan Cinta dari Alumni Kampus Jawa Barat untuk Ganjar' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Momen menarik tersebut ketika belasan pemuda menyambut Ganjar ala koreo saat fans sepakbola meneriakkan yel-yel ke tim kebanggaan mereka.

Dengan penuh semangat, mereka menyalakan flare berwarna merah sembari membentangkan spanduk dukungan terhadap Ganjar-Mahfud.

"We love you Ganjar we do, we love you Ganjar we do, we love you Ganjar we do, oh Ganjar we love you," teriak kompak belasan pemuda tersebut.