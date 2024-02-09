Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Meriah! Sejumlah Pemuda Sambut Ganjar Ala Chants Suporter Klub Bola, Lengkap dengan Flare

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:30 WIB
Meriah! Sejumlah Pemuda Sambut Ganjar Ala Chants Suporter Klub Bola, Lengkap dengan Flare
Ganjar Pranowo. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Pemandangan menarik terjadi ketika calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo selesai mengadiri 'Pesan Cinta dari Alumni Kampus Jawa Barat untuk Ganjar' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Momen menarik tersebut ketika belasan pemuda menyambut Ganjar ala koreo saat fans sepakbola meneriakkan yel-yel ke tim kebanggaan mereka.

 BACA JUGA:

Dengan penuh semangat, mereka menyalakan flare berwarna merah sembari membentangkan spanduk dukungan terhadap Ganjar-Mahfud.

"We love you Ganjar we do, we love you Ganjar we do, we love you Ganjar we do, oh Ganjar we love you," teriak kompak belasan pemuda tersebut.

Telusuri berita news lainnya
