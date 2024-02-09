Alumni Perguruan Muhammadiyah Serukan Tobat Politik Nasional, Ini Isinya

JAKARTA - Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) mengeluarkan seruan “tobat politik nasional” untuk tidak lagi mendukung, memenangkan dan memilih pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Seruan ini ditujukan kepada anggota, pengurus, akademisi, aktivis dan eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini menjadi pendukung dan bagian dari pemenangan Prabowo-Gibran.

Menurut Aceng Wahyuddin, Korwil Alumni Perguruan Muhammyah (APM) Provinsi Banten, seruan ini didasarkan pada nilai-nilai dari khittah dan Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tahun 2022 yang lalu.

“Sebelumnya APM sudah mengeluarkan petisi penolakan terhadap Prabowo- Gibran serta menyatakan bahwa pasangan tersebut tidak masuk kriteria Muhammadiyah sehingga tidak layak untuk dipilih. Maka hari ini kami serukan untuk tobat politik nasional”, kata Aceng saat membacakan seruan di kota Serang, Banten, Jumat, (9/2/2024).

Dalam khittahnya, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggota-anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian. Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, terang Aceng Wahyuddin.

Bagi Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM), sangat tidak wajar dan tidak masuk akal apabila ada eksponen-eksponen tertentu dari Muhammadiyah baik secara pribadi maupun kelompok bergabung dan menjadi bagian dari kekuatan yang dengan sengaja membunuh demokrasi dan anti terhadap reformasi yang dahulu diperjuangkannya.

“Pasangan Prabowo dan Gibran adalah capres-cawapres hasil mengakali konstitusi dengan sejumlah pelanggaran etika. Mereka adalah pasangan yang diusung untuk melanggengkan kekuasaan dan politik dinasti”, Tambah Aceng, yang juga aktivis Muhammadiyah di Serang, Banten ini.

Ada tiga seruan “Tobat Politik Nasional” yang disampaikan oleh Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) Provinsi Banten, meliputi: