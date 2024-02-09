Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok Dinilai Bakal Jadi Amunisi Menangkan Ganjar-Mahfud

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |23:19 WIB
Ahok Dinilai Bakal Jadi Amunisi Menangkan Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: TPN)
JAKARTA - Basuki Thajaja Purnama alias Ahok menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina, belum lama ini. Pengunduran diri tersebut secara terang-benderang dinyatakan Ahok untuk bisa ikut berkampanye memenangkan Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

 BACA JUGA:

Pengamat Politik Indonesia, Ujang Komarudin menilai Ahok bakal jadi amunisi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Ahok diprediksi bakal menjadi 'penyerang' untuk lawan Ganjar-Mahfud.

"Kelihatannya (memang) menjadi salah satu amunisi yah dari PDIP," kata Ujang kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

BACA JUGA:

Ahok Is Back, Klarifikasi soal Gibran dan Jokowi 

Ahok belum lama ini sudah langsung mulai turun gunung dan bersuara. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengeluarkan beberapa pernyataan yang cukup keras. Hal itu dinilai Ujang sebagai salah satu upaya Ahok untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
