Ahok Dinilai Bakal Jadi Amunisi Menangkan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Basuki Thajaja Purnama alias Ahok menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina, belum lama ini. Pengunduran diri tersebut secara terang-benderang dinyatakan Ahok untuk bisa ikut berkampanye memenangkan Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pengamat Politik Indonesia, Ujang Komarudin menilai Ahok bakal jadi amunisi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Ahok diprediksi bakal menjadi 'penyerang' untuk lawan Ganjar-Mahfud.

"Kelihatannya (memang) menjadi salah satu amunisi yah dari PDIP," kata Ujang kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

Ahok belum lama ini sudah langsung mulai turun gunung dan bersuara. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengeluarkan beberapa pernyataan yang cukup keras. Hal itu dinilai Ujang sebagai salah satu upaya Ahok untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.