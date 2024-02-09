Damkar Kerahkan 11 Unit Armada Padamkan Bengkel di Matraman

JAKARTA - Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan, pihaknya menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di bengkel, Jalan Kayu Manis 9, kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

"Pengerahan 11 unit dan 55 personil," kata Gatot dalam keterangan.

Dia mengatakan, kebakaran itu dilaporkan sekitar pukul 07.28 WIB. Lalu pihaknya tiba di lokasi Pukul 07.35 WIB dengan menerjunkan 55 petugas.

Hingga berita ini di tulis belum diketahui apa yang menyebabkan bengkel itu terbakar. Pihaknya saat ini juga masih berusaha memadamkan api di lokasi.

(Fakhrizal Fakhri )