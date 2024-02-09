Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Kerahkan 11 Unit Armada Padamkan Bengkel di Matraman

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |08:31 WIB
Damkar Kerahkan 11 Unit Armada Padamkan Bengkel di Matraman
Kebakaran bengkel di Matraman (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan, pihaknya menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di bengkel, Jalan Kayu Manis 9, kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

"Pengerahan 11 unit dan 55 personil," kata Gatot dalam keterangan.

Dia mengatakan, kebakaran itu dilaporkan sekitar pukul 07.28 WIB. Lalu pihaknya tiba di lokasi Pukul 07.35 WIB dengan menerjunkan 55 petugas.

"Pengerahan 11 Unit. 55 personil," sambungnya.

Hingga berita ini di tulis belum diketahui apa yang menyebabkan bengkel itu terbakar. Pihaknya saat ini juga masih berusaha memadamkan api di lokasi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
