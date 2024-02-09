Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Indekos, Kondisi Kepala Tertutup Bantal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |08:38 WIB
Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Indekos, Kondisi Kepala Tertutup Bantal
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di indekos di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 8 Februari 2024 kemarin.

Kaur Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi mengatakan korban yang diketahui bernama Indra Zulkarnaen (42) ditemukan pada Kamis kemarin sekira pukul 13.00 WIB.

“(Penemuan) sekitar jam 13.00 WIB. Korban Indra Zulkarnaen dengan alamat KP. Palsi Gunung, Kecamatan Cimanggis Kota Depok,” kata Made Budi dalam keterangannya yang diterima Jumat (9/2/2024).

Made Budi mengatakan, korban saat ditemukan sudah dengan posisi terlentang dan kepala yang ditutupi dengan bantal.

